Volley, OmiFer Pami vince a Casarano dopo 5 set intensissimi

28 Marzo 2022 14:10

Palmi corsara a Casarano, sesto successo consecutivo dei nero-verdi

Una partita prima vinta, poi persa e nuovamente vinta. Due ore e ventuno minuti di gioco, 215 azioni giocate, un’altalena di emozioni incredibili. La netta superiorità di Palmi fino al 23-20 del secondo set, il crollo durato fino alla conclusione del terzo parziale, la grande rimonta compiuta nel quarto e nel quinto set. Questa è stata Leo Shoes Casarano – OmiFer Palmi. Se per i pugliesi le due locomotive trainanti prendono il nome di Paoletti (31 punti) e Petras (22 punti), per Palmi invece è risaltata la grandissima prestazione di squadra, che con una notevole tenacia e voglia di vincere è riuscita a trovare le forze e i colpi necessari per mettere in ginocchio un’avversaria ostica come la Leo Shoes Casarano. Confermato Soncini in campo dal primo minuto assieme a Laganà, torna in campo da titolare il centrale Carmelo Gitto.

La squadra di Polimeni viene colpita a freddo (1-6) ma riprende subito il controllo della situazione (7-7) riuscendo a conquistare il pallino del gioco e a portarsi avanti fino al 24-20. I tre punti consecutivi conquistati dai padroni di casa (24-23) vengono vanificati dal primo tempo vincente di Stefano Remo che chiude il parziale. Nel secondo set Palmi è ancora più coriacea, non lascia spazio al Casarano e riesce nuovamente a portarsi in una situazione di controllo del match. Sul 23-20 però la partita cambia: i cinque punti consecutivi messi a segno dal Casarano ristabiliscono la parità mandando in crisi i calabresi. Colpita dal risultato maturato nel secondo parziale, la OmiFer Palmi scende in campo insicura e contratta. Senza troppe difficoltà Casarano conquista il terzo set e il vantaggio. Le sorprese però non finiscono qui: reazione di Palmi che lotta punto su punto e prende il largo (16-10). Casarano torna nuovamente all’assalto e riduce lo svantaggio (19-21), ma i nero-verdi gettano il cuore oltre l’ostacolo riconquistando la parità e portando la partita al tie-break. Si parte nel quinto set con le due squadre stremate, si gioca sui nervi. Nessuna delle due squadre molla un colpo e si arriva sul 13-13. L’attacco vincente di Laganà prima e l’errore di Paoletti consegnano a Palmi la vittoria e due punti preziosissimi ai fini della classifica, nonché il sesto successo consecutivo. Palmi non ferma dunque la sua corsa a due giornate dal termine della regular season. Restano da giocare i due appuntamenti con Marcianise in casa e con Massa Lubrense in trasferta. La squadra intanto è rientrata dopo i grandi festeggiamenti per la vittoria ottenuta e da domani riprenderà le attività al fine di preparare le prossime gare nel migliore dei modi.

LEO SHOES CASARANO – OMIFER PALMI 2-3 (23-25, 25-23, 25-18, 23-25, 13-15)

CASARANO: D’Amato, Petras 22, Peluso 6, Meleddu 2, Ciardo, Scafiddi, Baldari 14, Pierri (L), Ribecca, Paoletti 31 NE. Stefano, Urso (L), De Micheli. All. Licchelli

PALMI: Fortunato (L), Pellegrino 1, Gitto 5, Prespov 3, Russo 6, Rosso 19, Paris 6, Laganà 24, Remo 4, Soncini 6. NE. Nicolò, Filianoti (L). All. Polimeni

NOTE

Durata: 2h 21m

Arbitri: Gasparro – Pasciari