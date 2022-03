Il maestro Vincenzo Pennestrì è tra gli “Ambasciatori pasticceri dell’eccellenza italiana”, i complimenti dello SKAL International Calabria

14 Marzo 2022 14:45

Il maestro Vincenzo Pennestrì è tra gli “Ambasciatori pasticceri dell’eccellenza italiana”, lo SKAL International Calabria si complimenta col proprio “ambasciatore dell’eccellenza calabrese nel mondo”

Al Sigep di Rimini è stata presentata ufficialmente l’Apei – Ambasciatori pasticceri dell’eccellenza italiana – e il presidente della costituenda associazione, il maestro pasticcere Iginio Massari ha scelto tra le cinque eccellenze calabresi, il maestro gelatiere della cremeria “Sottozero” di Reggio Calabria Vincenzo Pennestrì. L’ambasciatore dell’eccellenza calabrese nel mondo dello SKAL International Calabria, già presidente dell’Associazione Italiana Gelatieri e Ambasciatore del gusto, si è distinto nel palcoscenico de “The Dolce World Expo” come punto di riferimento assoluto nel futuro della pasticceria italiana e rappresentante illustre della Calabria nel mondo. Il presidente dello SKAL International Calabria, Francesco Gentile, appresa la notizia ha affermato: “con l’associazione siamo fieri per l’ennesimo riconoscimento ottenuto dal maestro gelatiere Vincenzo Pennestrì, membro e ambasciatore dello SKAL quale eccellenza calabrese nel mondo, che saprà distinguersi tra le più alte maestrie del settore per la propria conoscenza e abilità nell’arte gelatiera. Un’esperienza che gli ha consentito nel tempo di valorizzare la sua terra facendo conoscere le peculiarità del gelato reggino in tutto il Paese”.