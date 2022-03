Villa San Giovanni, l’internazionalizzazione dell’Istituto alberghiero: coordinerà un progetto promosso da Erasmus+

19 Marzo 2022 10:57

Si tratta di un importante ruolo nel progetto di partenariato di cooperazione ‘T.O.O.L.S. – Opportunità tecnologiche, occasione per i sistemi di apprendimento’ promosso da Erasmus+, il programma dell’Unione Europea nei settori dell’istruzione e della formazione

L’Istituto professionale alberghiero turistico di Villa San Giovanni (Reggio Calabria) ha ottenuto l’incarico di coordinare il progetto di partenariato di cooperazione ‘T.O.O.L.S. – Opportunità tecnologiche, occasione per i sistemi di apprendimento’ promosso da Erasmus+, il programma dell’Unione Europea nei settori dell’istruzione e della formazione. Oltre all’Ipalbtur, il progetto, della durata di due anni, prevede la partecipazione di enti di formazione di Ungheria, Spagna, Serbia, Romania, Grecia e Croazia. Le linee guida per lo sviluppo delle attività, che si protrarranno per due anni, sono state delineate nei giorni scorsi nel primo incontro tra i partner che si è svolto in Spagna.

L’obiettivo è analizzare la Formazione professionale nei Paesi coinvolti in riferimento alle esigenze della società e dell’economia, per elaborare modelli di insegnamento-apprendimento innovativi per docenti e formatori con l’utilizzo della tecnologia digitale. Il risultato finale sarà l’elaborazione di una guida per la Formazione professionale con una serie di materiali e strumenti educativi e la proposta di buone pratiche. “L’importanza di simili iniziative – evidenzia la dirigente scolastica dell’Ipalbtur, Carmela Ciappina – è quella di sostenere le istituzioni che si occupano di istruzione e formazione offrendo loro strumenti, procedure, metodologie che per accrescere la qualità dell’offerta formativa e in generale delle attività di mobilità in ambito europeo”.