Villa San Giovanni: la classe 3ªD dell’IIS Nostro Repaci unica calabrese alla finale nazionale olimpiadi STEM

21 Marzo 2022 12:56

Ennesimo brillante risultato per l’IIS Nostro-Repaci di Villa San Giovanni: la classe 3 D del Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate rappresenterà la Calabria nella fase Nazionale delle Olimpiadi delle STEM, un torneo interamente digitale interscolastico a premi, promosso da Leonardo, azienda leader nei settori dell’aerospazio della difesa e della sicurezza, con lo scopo di avvicinare le studentesse e gli studenti alle conoscenze e alle curiosità degli ambiti disciplinari STEM,- acronimo che indica l’insieme di Science, Technology, Engineering e Mathematics. – dall’Intelligenza Artificiale ai Big Data, fino alla manifattura additiva con la stampa 3D, che rappresentano fattori chiave di competitività, di crescita sostenibile e di innovazione per numerosi settori professionali del nostro Paese e del Mondo intero. Gli studenti e le studentesse della classe 3 D del Liceo L. Nostro metteranno in gioco il proprio sapere in ambito tecnologico e scientifico e si sfideranno con le migliori 40 classi del territorio nazionale nella finale che si disputerà on line dal 21 al 28 marzo, con 20 quesiti “premium” a risposta multipla. È questo un risultato che inorgoglisce tutta la comunità scolastica villese. L’ Istituto Nostro – Repaci – afferma la Dirigente Scolastica prof.ssa Maristella Spezzano – ha colto l’occasione che Educazione Digitale ha offerto alle scuole per promuovere la filosofia multidisciplinare delle STEM, e accompagnare così gli studenti nel proprio processo di crescita al passo con un mondo in continua evoluzione e in aree di studio che rappresentano fattori chiave di competitività, crescita sostenibile e innovazione.