Ucraina, VIDEO shock della tv tedesca: “soldati ucraini sparano alle gambe militari russi catturati, se confermato è crimine di guerra”

28 Marzo 2022 15:14

“Se immagini non sono fake, il presidente Zelensky dovrà spiegare quanto accaduto”: i video terribili sono stati trasmessi dalla Bild

Militari russi che vengono fatti scendere dalla camionetta e poi gambizzati da soldati ucraini. Sono queste le terribili immagini diffusa dalla tedesca Bild e adesso stanno facendo il giro del mondo. Nella giornata di domenica 27 marzo, il quotidiano ha denunciato la violenza perpetrata dagli ucraini contro i prigionieri. “E’ un video forte – dice il giornalista mentre commenta i filmati – si tratta di soldati russi catturati da soldati ucraini. I russi sono ammanettati, hanno gli occhi bendati, e vengono colpiti dai soldati ucraini in modo da non poter più camminare: gli sparano nelle gambe”. I video mostrano la sequenza di tre soldati a cui viene riservato questo brutale trattamento, il terzo si inginocchia ma non viene comunque risparmiato dalla pratica.

“Abbiamo mostrato il video completamente pixellato – prosegue il conduttore – , solo una piccola parte, in cui si vedono 3 soldati russi. In tutto il video se ne vedono 10, tutti con ferite riportate alle gambe”. Secondo quanto riporta il giornalista della Bild, i soldati che commettono le violenze sono ucraini e parlano russo con accento ucraino. “Se quello che abbiamo visto fosse confermato si tratterebbe di un crimine di guerra commesso dalle truppe ucraine. Il presidente Zelensky dovrebbe spiegare e questi soldati renderne conto. Sappiamo che combattono per le loro famiglie, ma un simile comportamento schifoso non è comprensibile”, conclude.