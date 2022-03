1 Marzo 2022 21:16

L’episodio è avvenuto a Borodianka, città a 70km dalla Capitale ucraina

Un carro armato ha sparato in direzione di un cameraman che stava riprendendo la battaglia nella città di Borodianka, città ucraina a circa 70 km dalla capitale Kiev. Il reporter si trovava all’interno di un palazzo, era intento a riprendere la scena, quando dal veicolo di combattimento è partito un colpo che ha mancato per pochi metri la parte di edificio in cui si trovava l’uomo. Di seguito il link per il video.