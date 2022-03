Vacanza saltata causa Covid-19: “l’agenzia deve rimborsare per intero il costo del biglietto”

Un’altra sentenza a favore dei consumatori/viaggiatori. Si tratta della decisione presa daldiche ha sancito il diritto per un consumatore di ottenere il rimborso del biglietto per una crociera neicon soggiorno nell’isola, saltata a causa della chiusura degli ingressi nel Paese di destinazione. Il Tribunale considera l’obbligazione estinta e di conseguenza il contratto si ritiene risolto per impossibilità sopravvenuta della prestazione. Per ilè “un’altra conquista a favore dei consumatori. Tutti coloro che non sono riusciti a ottenere il rimborso dovuto possono scrivere a info@codaconslombardia.it o telefonare al n. 02/29419096” al fine di ricevere la giusta consulenza”.