Gli Usa svelano il piano segreto dell’Ucraina: “ecco cosa accadrebbe in caso di morte del presidente Zelensky”

7 Marzo 2022 17:40

Il segretario di Stato americano Anthony Blinken ha elogiato il premier ucraino per la sua leadership dimostrata in questa guerra

Il segretario di Stato americano Anthony Blinken ha affermato che l’Ucraina ha un piano di “continuità di potere” nel caso in cui il presidente Volodymyr Zelensky dovesse essere assassinato. Lo ha detto in un’intervista al programma della CBS “Face the Nation”, riportata da “European Truth”. “Gli ucraini hanno piani di cui non parlerò e né entrerò nei dettagli per assicurarsi che ci sia una continuità di governo, in un modo o nell’altro. E mi fermerò qui”, ha detto Blinken, il quale ha anche elogiato Zelensky per la sua leadership dimostrata in questa guerra.

“La leadership che il presidente Zelensky ha messo in campo è stata dimostrata dall’intero governo, meraviglioso, sono diventati l’incarnazione di questo popolo ucraino incredibilmente coraggioso”, ha detto Blinken. Allo stesso tempo, ha espresso fiducia nel fatto che il leader russo Vladimir Putin sia “destinato a perdere”. “Semplicemente vincere la battaglia non è vincere la guerra. Prendere il controllo di una città non significa che abbia preso i cuori e le menti del popolo ucraino”, ha affermato il Segretario di Stato americano. Blinken ha aggiunto che l’Ucraina e i suoi alleati dovrebbero essere preparati al fatto che l’aggressione continuerà per qualche tempo.