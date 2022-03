Università di Messina: in Aula Magna il webinar “la guerra in Ucraina e le vie della pace”

8 Marzo 2022 14:43

Messina: il 10 marzo alle ore 10 si svolgerà, nell’Aula Magna dell’Università, un incontro su “La guerra in Ucraina: le vie della pace”

Il 10 marzo alle ore 10 si svolgerà, nell’Aula Magna dell’Università di Messina, un incontro su “La guerra in Ucraina: le vie della pace”, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza nell’ambito delle attività di orientamento (resp. prof. F. Rende). Dopo i saluti istituzionali, a presiedere i lavori sarà S.E. Mons. Cesare Di Pietro, Vescovo Ausiliare dell’Arcidiocesi di Messina, Lipari e S. Lucia del Mela, al quale sono state affidate anche le conclusioni. In apertura, le ragioni del conflitto verranno illustrate dal prof. A. Lo Giudice (ordinario di Filosofia del Diritto) e dal dott. P. Figuera (Fondatore dell’Osservatorio Russia). A seguire la prof.ssa M. Distefano (associata di diritto internazionale), partendo dalla nozione di “guerra”, individuerà i principi di diritto internazionale coinvolti dall’attuale conflitto in Ucraina, mentre il prof. F. Pira (Delegato del Rettore alla Comunicazione) illustrerà il ruolo dell’informazione soffermandosi sulla guerra parallela delle fake news. La prof.ssa C. Ingratoci (ordinaria di Diritto della Navigazione) approfondirà gli effetti del conflitto sull’uso degli spazi marittimi e aerei, mentre la prof.ssa C. Panella (ordinaria di Diritto Internazionale), partendo dal ruolo delle ONG, traccerà le possibili vie per giungere alla soluzione del conflitto. Al termine delle relazioni, verrà sentita la testimonianza della studentessa ucraina Karolina Borovykova. L’incontro si chiuderà con la presentazione del video EUROPE FOR HOPE realizzato da docenti e studenti del Dipartimento di Giurisprudenza e vincitore del premio nazionale UNIVERSITY 4 EU (resp. prof.ssa G. Vitale). La manifestazione è destinata agli studenti del Liceo G. La Farina (che parteciperanno in presenza) ed è aperta a tutti gli interessati i quali potranno seguire attraverso la piattaforma Microsoft Teams (https://bit.ly/GUERRAEPACE) o la pagina Facebook dell’Università di Messina. Il comitato scientifico è costituito dai proff.: Cinzia Ingratoci, Alessio Lo Giudice, Francesco Pira e Francesco Rende.