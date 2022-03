Ucraina: Zelensky pubblica video per smentire fuga da Kiev**

4 Marzo 2022 23:01

Roma, 4 mar.(Adnkronos) – “Nessuno è scappato da nessuna parte”. Lo afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un breve video girato nelle stanze del palazzo presidenziale per smentire le voci (fatte circolare da fonti russe) secondo cui avrebbe abbandonato Kiev per rifugiarsi in Polonia.