Ucraina: Zelensky, ‘parlato con Pelosi, discussi nuovi passi per sostenerci’

9 Marzo 2022 21:38

Milano 9 mar. (Adnkronos) – “Ho parlato con la speaker Nancy Pelosi e l’ho ringraziata per l’aiuto nel contrastare l’aggressione e per la leadership degli Stati Uniti nella pressione internazionale sulla Russia”. Lo fa sapere in un tweet il presidente dell’Ucraina Volodymir Zelensky.

“L’ho informata – aggiunge – della crisi umanitaria causata dall’aggressore. E sono stati discussi ulteriori passi a supporto dell’Ucraina”.