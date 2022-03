Ucraina: Zelensky, ‘Parlamento al lavoro su nuovo programma sostegno sfollati’

25 Marzo 2022 21:50

Milano 25 mar. (Adnkronos) – “Sono stati pagati oltre 20 miliardi di grivnie alle persone che hanno perso il lavoro”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nell’ultimo video pubblicato su Telegram, annunciando che il “Parlamento sta preparando un altro programma di sostegno per i nostri sfollati dalle zone dei combattimenti: dovranno essere costruite case temporanee per coloro che hanno perso la casa”.

“Sottolineo – ha aggiunto Zelensky – ‘case temporanee’, in quanto dopo aver istituito la pace sul nostro territorio passeremo alla grande ricostruzione”.