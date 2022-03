Guerra in Ucraina, Zelensky: “negoziati in Israele, può avere un impatto positivo nei colloqui con la Russia”

12 Marzo 2022 16:36

Guerra in Ucraina, Zelensky: “Israele può dare garanzie di sicurezza all’Ucraina”

Mentre prosegue l’offensiva russa in Ucraina proseguono i colloqui tra le parti per arrivare ad un accordo che porti ad un cessate il fuoco. Il Presidente ucraino Zelensky ha detto: “ho suggerito di tenere i colloqui a Gerusalemme, sperando in un suo impatto positivo sui negoziati con la Russia. Israele può dare garanzie di sicurezza all’Ucraina”. Secondo Zelensky, i negoziati non possono aver luogo in Russia, Ucraina o Bielorussia: “questi non sono luoghi in cui possiamo arrivare a un’intesa sulla fine della guerra e non sto parlando di riunioni tecniche ma di incontri tra leader”.