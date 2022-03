Ucraina, Zelensky: “pronto a compromessi. Guerra Nucleare? Credo sia un bluff, Putin non è un suicida”

9 Marzo 2022 21:38

“Sono pronto a venire incontro su alcune richieste, ma non intendo tradire il mio popolo”: lo ha spiegato il presidente ucraino in vista dei colloqui di negoziato previsti domani

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha sottolineato la sua volontà di scendere a compromessi in vista dei colloqui di negoziato con i rappresentanti russi previsti domani. “In ogni negoziato, il mio obiettivo è porre fine alla guerra con la Russia. E sono anche pronto a venire incontro su alcuni punti”, ha detto Zelensky al quotidiano tedesco Bild. “Si possono fare compromessi, ma non devono essere un tradimento del mio Paese”, ha detto ancora il premier, senza fornire ulteriori dettagli. Ha anche affermato che anche l’altra parte dovrebbe essere pronta a scendere a compromessi se davvero intende far cessare. Non ha voluto “parlare di dettagli” pubblicamente “per ora”, ha detto Zelenksy, soprattutto perché non ha ancora avuto contatti diretti con il presidente russo Vladimir Putin.

“Solo attraverso dei colloqui diretti tra i due presidenti è possibile porre fine a questa guerra. Minaccia nucleare? Credo sia un bluff”, ha detto poi Zelensky in un’intervista a die Zeit, secondo un’anticipazione diffusa dalle agenzie di stampa. “Una cosa è essere un assassino, altra cosa è essere un suicida. Si minaccia con le armi nucleari solo quando il resto non funziona”, ha spiegato il presidente ucraino.