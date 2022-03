Ucraina, si complica la situazione al confine polacco: difficoltà ad accogliere altri rifugiati di guerra

11 Marzo 2022 21:37

In totale la Polonia ha ospitato già 1.2 milioni di profughi ucraini scappati dalla guerra

Il Servizio statale della guardia di frontiera ucraina afferma che Varsavia e Cracovia non possono più accettare rifugiati. “Le città polacche non possono più accettare rifugiati”, si legge in una nota. Va ricordate che in queste ultime due settimane sono arrivati ​​a Cracovia circa 80.000-100.000 ucraini, mentre Varsavia ha già accolto 200.000 rifugiati dall’Ucraina. I due centri non hanno più le capacità logistiche per ospitare altri profughi. Intanto a preoccupare è la situazione al confine: i russi sono davvero a pochi chilometri dal territorio polacco, un errore alle operazioni potrebbe risultare fatale. E’ per questo motivo che gli Stati Uniti hanno inviato sistemi di difesa missilistica terra-aria (Missili Patriot) in Polonia nell’ambito dei loro impegni a difendere il territorio dei Paesi della Nato. Lo ha reso noto una fonte del Pentagono.