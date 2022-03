Ucraina: Pd a M5S, ‘ok esigenze partiti ma non si metta in difficoltà governo’**

29 Marzo 2022 17:06

Roma, 29 mar. (Adnkronos) – “Noi comprendiamo l’esigenza dei partiti di marcare alcuni punti ma questo non può essere fatto mettendo in difficoltà il governo”. Così Alessandro Alfieri del Pd dopo la riunione della congiunta Esteri e Difesa al Senato sul dl Ucraina dove il governo ha accolto l’odg di Fdi sulle spese militari e su cui i 5 Stelle hanno chiesto un voto che avrebbe spaccato la maggioranza.

“Noi ieri nella riunione di maggioranza con D’Incà abbiamo proposto come Pd di presentare un odg di maggioranza proprio per dire che c’era la disponibilità a discutere di gradualità nell’aumento delle spese della difesa e farle nell’ambito della costruzione della difesa comune europea. I 5 Stelle hanno detto no e hanno perso un’occasione ma noi siamo disponibili a riaprire la discussione su un percorso graduale” in prossimi provvedimenti.