Ucraina: Parrini (Pd), ‘querela Orsini? Fare vittime professione redditizia’

29 Marzo 2022 19:07

Roma, 29 mar. (Adnkronos) – “Della risibile querela di Orsini contro Andrea Romano si può dire che il professore, che non mi pare sappia granché di politica estera, viceversa sa alla perfezione che in Italia atteggiarsi a vittima è la più redditizia delle professioni e la via più comoda per farsi pubblicità”. Così Dario Parrini del Pd, presidente della Affari costituzionali al Senato, su twitter.