Ucraina: parla prigioniero russo, ‘costretti a venire qui, da Putin solo menzogne’ **

14 Marzo 2022 14:36

Milano 14 mar. (Adnkronos) – “Putin ha detto solo menzogne, ci hanno costretto a venire qui. Voglio chiedere perdono a tutta l’Ucraina per essere venuto qui, mi vergogno molto”. Lo ha detto un soldato russo fatto prigioniero in Ucraina, durante una conferenza stampa.

“Mi sono arruolato il 23 giugno 2021 e il 24 febbraio 2022 abbiamo invaso l’Ucraina. Fino all’ultimo ci dicevano che era solo un’esercitazione sul territorio russo”, ha spiegato il giovane soldato, fatto prigioniero mentre stava per lasciare il Paese, vicino a Sumy. “Ci hanno trattato bene, ci hanno dato da mangiare, mentre i russi ci davano cibo scaduto da tempo”, ha aggiunto”.