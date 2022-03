Ucraina, il prof. Orsini: “per fare la pace, bisogna isolare Zelensky e smetterla di demonizzare Putin. Anche gli Usa fecero una guerra illegale in Iraq”

18 Marzo 2022 12:29

“Se Putin è un cane schifoso, tra schifosi possiamo intenderci e fare la pace”: l’analisi del prof. Alessandro Orsini

Il prof. Alessandro Orsini, che anni fa aveva previsto questa guerra restando inascoltato, ieri sera nel corso di Piazza Pulita ha dato una nuova chiara analisi sull’attuale crisi in Ucraina. Lo scrittore, che da qualche giorno ha lasciato la redazione del Messaggero, ha spiegato come secondo il suo punto di vista dovrebbe agire l’Europa per evitare di entrare in conflitto e smettere di far soffrire i civili. Il professore riconosce degli errori iniziali da parte dell’Italia e dell’Europa, poi dice: “la mia preoccupazione è l’Europa, perché non sa fare la guerra e non sa fare nemmeno la pace. E questo consegna l’Ucraina alla tragedia. Per fare la pace in primis bisogna smettere di demonizzare l’avversario politico, cioè di rappresentarlo come un animale, come fatto dal ministro Di Maio; la seconda cosa è normalizzarlo e l’ultima mossa è umanizzarlo del nemico: non è un porco, ma un essere umano come noi. Queste sono le precondizioni per sedersi al tavolo della pace”.

“Se Putin è un mostro, sicuramente lo siamo anche noi”, ha affermato Orsini che poi ha fornito prove documentate per dimostrare la sua affermazione: “Bush scavalcò l’Onu e fece una guerra illegale in Iraq nel 2003; sempre in Iraq, un gruppo di marines americani ha massacrato 24 civili a sangue freddo, sparando in faccia ad un bambino. Ci sono documenti segreti della Casabianca che parlano di numerose morti civili provocate dai soldati americani. Se Zelensky diventa un ostacolo alla pace, per me deve essere abbandonato. Se Putin è un cane schifoso, tra schifosi possiamo intenderci e fare la pace”.

“Avevo un’ammirazione sconfinata per Zelensky, era una sorta di supereroe per me”, dice riferendosi al presidente ucraino. “Ma la mia percezione adesso sta cambiando. Se Zelensky diventa un ostacolo alla pace, per me deve essere abbandonato. Zelensky preferisce la terza guerra mondiale pur di non rimanere solo contro la Russia. Sta assumendo una postura che non mi piace, lo vedo come un pericolo per la pace”, dice il professore di sociologia del terrorismo internazionale. “Zelensky va isolato, come Boris Johnson: il premier britannico è il più guerrafondaio dei leader europeisti, l’Unione Europea si sta facendo guidare da Johnson, che è stato messo lì per fare la Brexit”, dice.