Ucraina, Mariupol triste simbolo della guerra: le FOTO dei civili ammassati nelle fosse comuni

10 Marzo 2022 11:43

“Sono morti almeno 1300 civili, è un genocidio”, ha dichiarato il vice sindaco della città

Le fosse comuni per le vittime della guerra in Ucraina a Mariupol sono il simbolo della tragedia umanitaria che si sta consumando in questi giorni nell’Est Europa. La città situata sul Mare d’Azov è tra le più colpite dopo l’invasione dell’esercito russo, trovandosi a Sud del distretto di Donetsk. Come si vede dall’immagine i morti vengono chiusi in sacchi di plastica e ammucchiati, uno dopo l’altro, nelle fosse appositamente scavate. Le foto, scattate da Associated Press e pubblicate dalla Cnn, mostrano la strage di civili che la Russia di Vladimir Putin sta continuando a negare e giustificare. “Sono morti almeno 1300 civili, è un genocidio”, ha dichiarato il vice sindaco della città.