Ucraina: Malpezzi, ‘no voto su odg Fdi? Pinotti ineccepibile, si usino toni diversi’**

Roma, 29 mar. (Adnkronos) – ‘La decisione della Presidente della Commissione Difesa sull’ordine del giorno di Fdi è ineccepibile. Nelle Commissioni ci si comporta sempre come deciso oggi dalla Presidente Pinotti. I precedenti sono tutti in un solo senso, quello di ritenere il presentatore detentore esclusivo del diritto di chiedere oppure no la votazione di un odg a sua firma”. Così la presidente dei senatori del Pd, Simona Malpezzi.

“La scelta della Presidente Pinotti è inattaccabile. Inviterei tutti ad usare toni diversi. Ricordo, tra l’altro, che stiamo parlando di un ordine del giorno – già approvato alla camera – che nulla aggiunge agli accordi presi in sede internazionale nel 2014 e ribaditi da tutti i governi che si sono succeduti. è lo stesso Ministro della Difesa che ha ribadito in modo autorevole che si sta lavorando a interventi graduali, costanti e sostenibili finanziariamente al fine di rispettare tali impegni, anche nell’ottica della costruzione della difesa comune europea”.

“Siamo sempre disponibili ad un confronto, come abbiamo dimostrato ieri in commissione. Riteniamo importante, in questa fase delicata che stiamo vivendo, garantire compattezza alla maggioranza e sostegno al governo”.