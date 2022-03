Ucraina, Macron: “non siamo in guerra con la Russia, non escludiamo ulteriori sanzioni”

11 Marzo 2022 16:30

Le parole del Presidente della Francia Emmanuel Macron al termine del vertice Ue a Versailles

“Non siamo in guerra con la Russia. Sul terreno c’è una guerra ma noi non siamo in guerra. Non abbiamo una risposta sul teatro di guerra, perché non siamo in guerra sul terreno. Ma non escludiamo ulteriori sanzioni, se la cose continuano così sul piano militare prenderemo sanzioni ulteriori”. Sono le parole del Presidente francese Emmanuel Macron al termine del vertice Ue a Versailles. “Il mio messaggio – prosegue – dev’essere chiaro: se il presidente Putin continua, nonostante le sue dichiarazioni, a intensificare i bombardamenti, ad assediare Kiev, noi adotteremo delle nuove sanzioni massicce e nulla esclude” che riguardano il bando all’energia e l’esclusione dallo Swift anche Gazprom.