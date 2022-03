Ucraina: Macron a Putin, ‘misure concrete per garantire sicurezza impianti nucleari’**

6 Marzo 2022 17:12

Parigi, 6 mar. (Adnkronos) – Il presidente della Repubblica francese, Emmanuel nel corso del colloquio telefonico con il presidente russo, Vladimir Putin ha espresso la sua “grave preoccupazione sui rischi per la sicurezza nucleare legati all’invasione russa dell’Ucraina e della necessità dell’adozione di misure concrete per rispondere a questa preoccupazione”. Macron “ha sottolineato la necessità assoluta di evitare di compromettere l’integrità delle installazioni nucleari civili ucraine. E’ imperativo garantire la sicurezza in linea con le regole dell’Aiea e alla proposte del direttore generale”. Lo rende noto l’Eliseo in un comunicato.

Il presidente russo, rileva la presidenza francese, “ha accettato che un lavoro in questo senso si avviato senza indugio”. Macron ha insistito anche sull’importanza in questo contesto “che questo lavoro sia realmente assicurato, sotto l’autorità ucraina competente, la sicurezza di tutte le installazioni nucleari civili del paese”.