Ucraina: Leroy Merlin non lascia la Russia, ‘non sospendiamo attività, ampliamo la gamma’**

11 Marzo 2022 19:20

Roma, 11 mar. (Adnkronos) – L’azienda Leroy Merlin non ha intenzione di sospendere le attività in Russia ed è anzi pronta ad aumentare le forniture e l’assortimento. Lo comunica il gruppo in una nota, diffusa da Interfax. “Nonostante le voci di corridoio, continuiamo a lavorare e non prevediamo di fermare l’azienda -scrivono in una lettera ai partner firmata dal vicedirettore generale di Leroy Merlin Russia- Dopo che alcuni player hanno lasciato il mercato russo, Leroy Merlin è anzi aperto a proposte per aumentare le forniture ed ampliare la gamma”.

L’azienda, secondo quanto si legge nella nota, “ha istituito una sede di sostituzione all’importazione ed ha intensificato notevolmente la gamma e la sostituzione delle merci che hanno difficoltà nella fornitura o produzione”.