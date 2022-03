Ucraina: Kiev, ‘soldati bielorussi in rivolta e Minsk nomina comandanti russi’

12 Marzo 2022 19:54

Roma, 12 mar. (Adnkronos) – Secondo le autorità ucraine, comandanti russi sarebbero stati nominati nell’esercito bielorusso per sedare la resistenza dei soldati bielorussi alla guerra contro l’Ucraina. “In alcune parti della regione di Brest – riferisce il Centro per le comunicazioni strategiche e la sicurezza dell’informazione del ministero della Cultura ucraino citato dal quotidiano online Ukrayinska Pravda – sono in corso rivolte: i militari, compresi gli ufficiali, esprimono la loro riluttanza a prendere parte alla guerra contro l’Ucraina. Al fine di stabilizzare la situazione, dalla Russia hanno iniziato ad arrivare ufficiali di grado inferiore e di alto grado che sono assegnati a posizioni nelle forze armate bielorusse”.

Secondo le autorità ucraine, lo stato psicologico generale è stato colpito dal decreto del presidente Lukashenko sulla mobilitazione delle truppe di riserva. E nonostante i tentativi della propaganda del governo i bielorussi soggetti al decreto stanno valutando la possibilità di lasciare temporaneamente il Paese fino alla fine della ‘operazione speciale’ di Mosca in Ucraina.