Ucraina: il presidente Zelensky in trattativa per un’apparizione video durante la cerimonia del Premio Oscar

26 Marzo 2022 09:25

Il leader ucraino potrebbe intervenire con un discorso sulla guerra in Ucraina durante la premiazione

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato in trattative con l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences per poter fare un’apparizione video durante la trasmissione di domenica degli Academy Awards (Premio Oscar). Lo ha riferito il New York Post. Non è chiaro se il leader ucraino verrà mostrato in diretta sugli schermi, oppure sarà mandata una registrazione, ma questa voce ha generato molte polemiche nell’opinione pubblica americana, incentrate sul fatto che gli Oscar debbano rimanere apolitici mentre è in corso in Ucraina l’invasione russa. Per il momento resta il mister, infatti l’Academy non ha chiarito e né smentito l’indiscrezione del giornale americano.