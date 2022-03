Ucraina: Fontana (Lega), ‘allibito da Putin, aggressione russa cambia le cose’

1 Marzo 2022 09:01

Roma, 29 feb (Adnkronos) – “Io sono allibito. Vladimir Putin è sempre stato un tattico molto acuto. Però, l’aggressione all’Ucraina è per me incomprensibile. Oltre che pericolosissima”. Lo dice al Corriere della sera Lorenzo Fontana, vicesegretario della Lega e responsabile Esteri del partito. “è chiaro che, dopo un’aggressione di questo tipo, le cose cambiano. è chiaro che un fatto del genere mette in pericolo la sicurezza dell’intera Europa. E del resto, un atto di questo genere crea un danno immenso anche alla Russia. Ripeto: non ho una spiegazione logica di quanto è accaduto”, spiega.

“Nel momento in cui Paesi con posizioni peculiari come la Svezia o la Finlandia, o addirittura la Svizzera, fanno sentire con chiarezza la loro voce è giusto, anzi giustissimo dare il segno di un Paese unito, al governo come in Parlamento. L’obiettivo di tutti è quello di indurre la Russia alla trattativa ed evitare escalation. Nella consapevolezza che dei danni comunque ci saranno”, dice tra l’altro Fontana.