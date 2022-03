Ucraina: Fontana, ‘inviati 28 bancali di materiale sanitario’

21 Marzo 2022 14:10

Milano 21 mar. (Adnkronos) – Nuovi aiuti da Regione Lombardia per affrontare l’emergenza umanitaria in Ucraina. I mezzi della colonna mobile regionale della Protezione civile hanno trasportato oggi 28 bancali contenente materiale sanitario destinato alla popolazione ucraina presso la sede della Protezione civile di Palmanova (Udine). Lo comunicano in una nota il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l’assessore al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni.

“La nostra attenzione verso la popolazione ucraina è costante – ha spiegato il presidente – un modo d’agire, il nostro, che spazia dall’accoglienza dei profughi e dei bambini malati, curati nei nostri ospedali, ad azioni come queste, che garantiscono sostegno nei luoghi di guerra”.

“Regione Lombardia – ha aggiunto l’assessore – sta procedendo in un’ottica di spirito di collaborazione e unità d’intenti per dare supporto alla popolazione ucraina in questo difficile momento. Questo, soprattutto, grazie al nostro comparto regionale di Protezione civile che sta contribuendo nelle operazioni di prima assistenza e logistica per il trasporto di materiale sanitario per i rifugiati. Un sincero ringraziamento a tutti i volontari coinvolti”.