Ucraina: Fattori (Si), ‘oggi Mosca minaccia Italia, nel 2017 Lega faceva accordi con partito Putin’

19 Marzo 2022 15:53

Roma, 19 mar. (Adnkronos) – ‘Oggi il ministero degli esteri russo lancia minacce all’Italia. E pensare che il 6 marzo 2017 Salvini in visita a Mosca siglava per conto della Lega l’intesa proprio con il partito di Putin della durata di cinque anni”. Così Elena Fattori di Sinistra Italiana. “Solo un anno dopo Salvini diventa vicepremier e ministro dell’interno. L’accordo si rinnova automaticamente a meno di disdetta che non sembra essere stata effettuata quindi l’accordo lega/partito di Putin è ancora in vigore. Chissà se il gas e le rinnovabili rientrano nel pacchetto informativo”.

‘In compenso il 9 Marzo 2022 il Senato – prosegue la senatrice di SI – ha negato l’utilizzo delle intercettazioni di un senatore leghista imputato di corruzione per i presunti favori sull’eolico. Gli italiani rischiano di avere l’energia razionata – conclude Fattori – quando le rinnovabili avrebbero potuto ridurre di molto la dipendenza dal gas russo “¦.”