Ucraina: Fassino, ‘chi non sarà ad ascoltare Zelensky perderà occasione importante’

21 Marzo 2022 21:43

Roma, 21 mar. (Adnkronos) – “Domani, il presidente Zelensky sarà ospite del Parlamento, che è la casa della democrazia italiana. Chi non ascolterà, o non prenderà parte, perderà una importante occasione per prendere le distanze da una ingiustificabile strage che non ammette equidistanza tra aggredito e aggressore”. Lo afferma Piero Fassino, presidente della commissione Esteri della Camera.