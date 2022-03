Ucraina: “missile inesploso si incastra nel lavello della cucina”, ma è una fake news. Il VIDEO dei soldati che inscenano l’accaduto

22 Marzo 2022 15:29

Diversi quotidiani e opinionisti sono stati tratti in inganno dalle immagini diventate virali sui social

Sono diventate virali alcune immagini giunte dalla città di Kharkiv, in Ucraina. “Un video riprende un missile che durante la guerra ha colpito una casa, finendo direttamente nella cucina. I proprietari quando sono entrati in casa l’hanno visto nel lavello ed hanno ripreso la scena”, scrive il Messaggero. Si tratta ovviamente di una clamorosa fake news, che ha tratto in inganno anche altri noti quotidiani, come Repubblica (che però ha cancellato l’articolo), o personaggi televisivi, ad esempio Selvaggia Lucarelli. Come si può vedere dal video a corredo dell’articolo, alcuni soldati cercano di sistemare il missile all’interno dell’appartamento e se la ridono durante le “operazioni di montaggio”.