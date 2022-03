Ucraina: Draghi, ‘su spese difesa risposta deve essere europea’

18 Marzo 2022 13:31

Roma, 18 mar. (Adnkronos) – “Nel vertice di oggi abbiamo confermato una piena convergenza anche sul ruolo della Bussola Strategica, come contributo al percorso verso una difesa europea. La guerra in Ucraina ha dimostrato come questo sia un obiettivo necessario e urgente, in piena complementarità con la Nato. Una difesa europea più forte rende la Nato più forte. Questi impegni saranno suggellati, la settimana prossima, al Consiglio Atlantico straordinario e nell’incontro del Consiglio Europeo col Presidente Biden – e poi al Vertice Nato a Madrid di fine giugno”. Così il premier Mario Draghi, al termine dell’incontro tra Italia, Spagna, Grecia e Portogallo a Villa Madama.

“Nei prossimi anni l’Europa ha davanti investimenti molto significativi nel settore della difesa, della politica energetica, della salvaguardia dell’ambiente. Queste spese sono troppo grandi per qualsiasi bilancio nazionale. La guerra in Ucraina ci impone di procedere con la massima urgenza verso risposte davvero europee”, un “obiettivo essenziale” da “perseguire in tempi rapidi”. “Il vertice di oggi mostra che i nostri Paesi vogliono essere protagonisti di quest’ambizione”.