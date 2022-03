Ucraina, Draghi precisa: “non ci siamo rassegnati a perseguire la pace, la cercherò con tutta la mia volontà”

1 Marzo 2022 18:37

Le parole del Premier italiano Mario Draghi alla Camera in merito al conflitto ucraino e alla sua volontà di cercare la pace

“Non è vero che ci siamo rassegnati a non perseguire la pace, non c’è alcuna rassegnazione. Vi ringrazio molto del ruolo che alcuni mi vogliono attribuire. Ma io credo che non occorra cercare un ruolo, ma cercare la pace, e su questo potete contare che lo farò con tutta la mia volontà, senza pausa”. Parla così alla Camera, precisando alcune questioni dopo le parole di questa mattina, il Presidente del Consiglio Mario Draghi. “Oggi” cercare la pace “è difficile, per cercare la pace bisogna volere la pace e chi ha più di 60 chilometri di carri armati davanti le porte di Kiev non vuole la pace in questo momento”, ha aggiunto.