Ucraina, distrutto ospedale pediatrico a Mariupol. I russi alimentano il complotto: “foto fake. Donna incinta sta recitando, è una famosa influencer”

10 Marzo 2022 19:57

Secondo fonti russe, si tratterebbe di un servizio fotografico di propaganda: gli scatti circolati sul web riprendono una nota beauty influencer Marianna Podgurskaya, molto famosa in Ucraina

Il raid aereo sulla città di Mariupol che ha distrutto l’ospedale pediatrico, secondo i media russi, sarebbe una messinscena degli ucraini. Secondo quanto circola sui social in queste ore, sarebbe svelata l’identità della donna incinta fotografata in mezzo alle macerie: in realtà si tratterebbe di un servizio fotografico di propaganda. Gli scatti riprendono una nota beauty influencer Marianna Podgurskaya, molto famosa in Ucraina. La donna è residente proprio a Mariupol ed è incinta, da come si può notare sul suo profilo Instagram (gixie_beauty). Dalle foto messe a confronto, sembrerebbe trattarsi di Podgurskaya, il cui account è inattivo ormai da oltre 24 ore. A diffondere la notizia è stata anche l’ambasciata russa in Gran Bretagna, ma nel giro di poche ore il tweet è stato cancellato durante le verifiche per violazione delle regole del social network: rimane visibile solamente lo screen di coloro che hanno visto il post originale.

In queste ore funzionari pubblici hanno tenuto una linea più aggressiva nel commentare la vicenda, parlando di “fake news”. Dmitry Polyanskiy, il primo vice rappresentante della Russia all’Onu, ha detto che l’edificio colpito era un ex ospedale per la maternità rilevato dalle truppe ucraine. Anche l’Ambasciata russa in Italia su Twitter ha parlato dell’ospedale bombardato: “il tentativo di gonfiare lo scandalo attorno alla presunta distruzione da parte della Russia dell’ospedale a Mariupol è il massimo del cinismo e della campagna di menzogne sulla nostra operazione militare speciale in Ucraina”. La guerra moderna, dunque, si combatte anche sui social e due versioni molto diverse fra loro vogliono prevalere nel racconto del fatto.