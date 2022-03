Ucraina: Denysova, ‘dall’inizio dell’invasione 41 bambini uccisi e 76 feriti**

8 Marzo 2022 18:47

Roma, 8 mar. (Adnkronos) – “A partire dalle 12 dell’8 marzo 2022, dall’inizio dell’invasione della Federazione Russa in Ucraina, 41 bambini sono stati uccisi e 76 bambini sono rimasti feriti”. Lo scrive, in un post su Telegram, l’incaricato per i diritti umani nel Parlamento dell’Ucraina Lydmyla Denysova, dando una serie di dati di aggiornamento del conflitto.

“Altre 300 persone sono state evacuate da Kharkiv da agenti delle forze dell’ordine della regione di Dnipropetrovsk -scrive Denysova- Tra le persone salvate c’era una madre con tre bambini che di notte sono finiti sotto il fuoco dell’artiglieria russa. Uno dei suoi figli è rimasto ferito nell’onda d’urto. Sempre durante un colloquio con la polizia, la donna ha raccontato che il figlio di un vicino è morto davanti a loro”.

Nella città di Dergach, nella regione di Kharkiv, “durante i bombardamenti dell’esercito russo, sono stati effettuati attacchi al Dergach Lyceum ‘ 3 e alle aree residenziali della città. Almeno tre persone sono rimaste uccise e 15 ferite, tra cui un bambino di 4 anni”, spiega ancora la parlamentare.