Ucraina, il messaggio di Capitano Ultimo a Zelensky: “Nato e Ue non intervengono, tutti sanno come finirà”

2 Marzo 2022 21:29

Sergio De Caprio commenta le vicende di guerra in Ucraina

“Presidente Zelensky, la NATO non interviene perché l’Ucraina è troppo lontana dagli Stati Uniti. L’Unione Europea non interviene perché l’Ucraina è troppo vicina. Tutti sanno come andrà a finire”. È quanto scrive sui social Sergio De Caprio, conosciuto come Capitano Ultimo. L’ex assessore della Regione Calabria commenta le vicende di guerra che in queste ore stanno interessando i confini dell’Est Europa e tengono col fiato sospeso i cittadini di tutto il mondo. De Caprio analizza le strategie dei governi e non risparmia le critiche: “nessun perdono per la complicità dei Vili. Non c’è amore nelle lacrime di coccodrillo”.