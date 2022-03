Ucraina, a Melitopol proteste contro la guerra: cittadini urlano al passaggio dell’esercito russo [VIDEO]

3 Marzo 2022 14:49

Durante la protesta si è anche avvertito il rumore di alcuni spari

Qualche centinaio di ucraini ha manifestato questa mattina per le strade di Melitopol, dove è stata organizzata una protesta come dimostrazione di resistenza contro la presenza delle truppe russe in città. Come si vede dal video a corredo dell’articolo, i manifestanti cantano “Melitopol is Ukraine”, sventolano bandiere gialloblu e rivolgono gesti di dissenso verso camion e soldati. Durante la protesta si è anche sentito il rumore di alcuni spari. Successivamente diversi manifestanti hanno cercato di colpire un veicolo blindato russo mentre passava davanti alla folla.