Guerra Ucraina, lo scrittore Turow parla ai russi: “Putin come Hitler, liberatevi di lui e ci sarà la pace”

22 Marzo 2022 11:36

Lo scrittore Scott Turow si rivolge ai cittadini russi: Putin simile a Hitler, se riuscissero a “liberarsi di lui”, finirebbe la guerra

La storia si ripete, mostrando ancora una volta, purtroppo, il suo volto più feroce. Lo scrittore Scott Turow, intervistato da “La Stampa”, ricorda i nonni ebrei fuggiti da Russia e Ucraina 100 anni fa, parla del padre che ha combattuto nella Seconda Guerra Mondiale e sotto linea come “tra Putin e Hitler ci sono senz’altro delle similitudini, le vedo io come le vede la Casa Bianca. La differenza con il 1939 la sta facendo l’Ucraina, che sta combattendo davvero coraggiosamente e ha impedito la guerra lampo di Putin. Chiaramente dopo la guerra del 2014 si sono preparati. La Polonia di allora non era preparata nè armata contro l’invasione di Hitler“.

Lo scrittore è convinto che la pace dipenda essenzialmente da Putin, o dai cittadini russi che decideranno di liberarsi di lui: “è necessario un accordo che permetta a Putin di salvare la faccia, di tornare a casa e riuscire a raccontare ai suoi che sono degli eroi. Nel lungo periodo, guerra e pace dipendono dalla possibilità della Russia di liberarsi di Putin. E l’unico modo in cui la Russia può liberarsi di Putin è se il suo popolo decide di farlo. Quindi il modo migliore per l’Occidente di influenzare la situazione è aiutare i russi a capire questo. Anche usando le sanzioni economiche“.