Turismo a Scalea, la Cooperativa Progetto Germano sigla importante partnership

30 Marzo 2022 17:02

La “Cooperativa Progetto Germano“, presieduta da Fabio Cifuni, ha siglato un importante accordo di partnership con il portale web www.lespiaggediscalea.it con l’obiettivo di incentivare il turismo e la conoscenza del territorio dell’alto Tirreno cosentino. «Il delicato momento storico – dichiara Cifuni – impone impegno e sforzi da parte di tutti. Ognuno di noi deve fare la sua parte per avviare una narrazione nuova di un territorio ricco di risorse e possibilità».

Sul portale, fanno sapere i responsabili, è possibile reperire informazioni circa i luoghi caratteristici da visitare, i posti in cui poter soggiornare, i locali in cui poter mangiare e gli eventi in programma nella cittadina, mentre il punto di riferimento in loco è l’Info Point Turistico, che sorge ai piedi di Torre Talao. Qui i turisti saranno accolti e supportati da personale formato, messo a disposizione dalla cooperativa.

Fabio Cifuni, 51 anni, ha origini campane ma vive da anni nella città altotirrenica, in cui ha fondato la cooperativa che porta il nome di Germano, uno dei primi ragazzi incontrati in Calabria dopo il suo trasferimento, prematuramente strappato alla vita da una leucemia fulminante. Nel 2013 l’ex commerciante campano, in memoria del suo amico decide di dare il suo contributo alla lotta alla criminalità organizzata coltivando dei terreni in cui vengono impegnati uomini e donne che vivono il disagio sociale, in modo da consentirne il recupero e sottrarli alla manovalanza dei clan locali. Inizialmente accolto con diffidenza, il suo progetto si è rivelato ben presto vincente e si è esteso anche ad altri settori. Oggi Cifuni presiede una cooperativa sociale che si autofinanzia con la vendita di prodotti a chilometro zero e insieme ad altri volontari gestisce il banco alimentare e numerose attività di beneficenza, fornendo mensilmente aiuti a circa 400 persone.