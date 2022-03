Guerra in Ucraina, la Turchia rassicura: “Kiev e Mosca vicine ad un accordo”

20 Marzo 2022 21:06

Guerra in Ucraina, il Ministro Cavusoglu: “siamo in contatto con i negoziatori di Kiev e Mosca”

Sembrano arrivate ad una svolta le trattative di pace tra Kiev e Mosca. La Turchia rassicura che le parti hanno compiuto progressi nei negoziati per porre fine alle ostilità. “Certo, non è facile arrivare a un’intesa mentre la guerra è in corso, i civili vengono uccisi, ma vorremmo dire che lo slancio negoziale sta progredendo”, ha detto il ministro degli Esteri Mevlut Cavusoglu. “Vediamo che le parti sono vicine a un accordo“, ha aggiunto. “Siamo in contatto con i team dei negoziatori dei due paesi”, precisa il ministro.

Cavusoglu è stato in Russia e in Ucraina questa settimana. Le autorità turche, mantenendo i contatti con le due parti, la scorsa settimana hanno accolto ad Antalya i ministri degli Esteri russo e ucraino Serghiei Lavrov e Dmytro Kuleba per il loro primo incontro dall’inizio del conflitto. In un’intervista al quotidiano Hurriyet, il portavoce presidenziale turco Ibrahim Kalin ha spiegato che le parti stanno negoziando su sei punti: la neutralità dell’Ucraina, il disarmo e le garanzie di sicurezza, la cosiddetta “denazificazione”, la rimozione degli ostacoli all’uso del lingua russa in Ucraina, lo status della regione separatista del Donbass e della Crimea.