Turchia-Russia, nascono nuovi accordi: come il turismo mediterraneo si sposta in Anatolia

22 Marzo 2022 17:40

Turkish Airlines ha annunciato che a partire dal 1° aprile lancerà un collegamento diretto tra San Pietroburgo e Antalya

La guerra in Ucraina porterà nel tempo ad importanti cambiamenti geo-politici e commerciali. Ma non solo. E’ notizia di queste ore, per il settore dei viaggi e del turismo, che Turkish Airlines ha annunciato che a partire dal 1° aprile lancerà un collegamento diretto tra San Pietroburgo e Antalya, città a sud del Paese. Lo riporta il portavoce turco Ragip Soylu. Con questa mossa la Turchia dunque si prenderà le rotte turistiche russe verso i Paesi dell’Europa mediterranea, sostituendo di conseguenza le mete in Grecia, Italia, Spagna e Malta.