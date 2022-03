Tumore tiroide e disfunzioni sessuali: endocrinologi di Sicilia e Calabria a Taormina

30 Marzo 2022 13:09

Approccio pluri-specialistico nel corso macroregionale della Società Italiana di Endocrinologia il 7 e 8 aprile al Villa Diodoro. Al centro dell’attenzione le novità che riguardano ipotiroidismo, pubertà precoce, obesità, diabete, osteoporosi e tante altre patologie

Tumore della tiroide trattato con farmaci innovativi, disfunzioni sessuali e riproduttive maschili, problemi ai testicoli e terapia con testosterone, obesità, diabete, ipotiroidismo, deficit erettivi, pubertà precoce, nuove cure per l’osteoporosi: sono alcuni degli argomenti che saranno approfonditi giovedì 7 e venerdì 8 aprile all’Hotel Villa Diodoro di Taormina da oltre un centinaio di specialisti siciliani e calabresi, in occasione della XI edizione del Corso di aggiornamento macroregionale in Endrocrinologia clinica promosso dalla sezione siculo-calabra della Società Italiana di Endrocrinologia. L’evento, presieduto dal prof. Antonio Aversa, accenderà i riflettori sulle metodiche innovative che hanno un forte impatto sulla pratica clinica e coinvolge gli specialisti operanti sul territorio e nelle strutture universitarie e ospedaliere delle due regioni, gli specializzandi endocrinologi ma anche ad altre figure come andrologi (per quanto attiene alla parte di endocrinologia riproduttiva), diabetologi e, infine, internisti, che si confronteranno su tematiche e casi di frequente riscontro in ambulatori e ospedali. Si tende infatti a “standardizzare” l’approccio plurispecialistico in particolar modo per le patologie endocrine più comuni tra cui: il collo endocrino, le malattie metaboliche, le disfunzioni sessuali e riproduttive maschili, l’acromegalia, il Cushing. Il format scelto è innovativo e si avvarrà di sei sessioni interattive (lettura frontale moderata da un esperto del settore) in ciascuna delle quali è previsto, a completamento, un caso clinico. Ad arricchire l’assise, quattro letture magistrali, cinque meet-the-expert e un interessante lunch meeting sulle diete chetogeniche. Della Commissione scientifica e Comitato organizzatore locale del convegno fanno parte, oltre al coordinatore Antonio Aversa, i professori Francesco Frasca, Carla Giordano, Laura Sciacca, Sandro La Vignera, Tommaso Aversa e Rosaria M. Ruggeri. Per info contattare la segreteria organizzativa: www.samacongressi.it.