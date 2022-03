Truffe online, la Polizia postale avverte: “attenzione a richieste di denaro per l’Ucraina”

21 Marzo 2022 19:22

I tentativi di estorsione arrivano tramite messaggi su Whatsapp, Telegram, Skype, Instagram o via email

La generosità e la sensibilità verso il popolo ucraino è motivo d’interesse da parte di criminali senza scrupoli che sfruttano l’emotività di tanti italiani per realizzare nuove truffe. La Polizia postale mette in allerta proprio sulle richieste di denaro che possono arrivare attraverso la messaggistica istantanea come Whatsapp, Telegram, Skype, Instagram o via email. Per non cadere nelle truffe, e soprattutto per evitare che simili crimini possano scoraggiare la generosità di chi vuole dare il proprio contributo in favore delle vittime della guerra, si possono seguire alcuni consigli: