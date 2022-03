Tropea, il dramma di una domenica di marzo col Super Green Pass: borgo deserto, locali e negozi chiusi | FOTO

14 Marzo 2022 13:38

Tropea, viaggio nel borgo turistico più famoso della Calabria completamente deserto nella giornata di ieri: locali e negozi chiusi, scenario desolante

“Mi scusi, lei è del posto? Sa indicarmi dove posso trovare un bar aperto?“: così si rivolgeva un isolato forestiero ieri a un gruppo di anziani autoctoni nel cuore di Tropea. “Oggi l’unico è in piazza Vittorio Veneto“, gli spiegano i vecchietti che chiacchieravano in strada. E’ stata una domenica particolarmente triste a Tropea: senza turisti né locali né internazionali, i locali della perla del turismo calabrese erano tutti chiusi, così come negozi e boutique. Strade deserte, qualche passante isolato arriva dai dintorni, dal vibonese, qualcuno dal catanzarese, e nulla più. In alcune vetrine spente e buie si vedono ancora pandori, panettoni e addobbi con presepi e Babbo Natale: sembra che a dicembre sia scoppiata la guerra e siano scappati tutti, invece è proprio in concomitanza con le festività natalizie che il governo ha imposto l’obbligo del Super Green Pass anche per gli alberghi, per i B&B, per i locali della ristorazione anche all’aperto, e poi a febbraio persino per i negozi. Così il turismo si è fermato, e adesso che siamo a metà marzo, che inizia a splendere il sole con un clima gradevole, resta tutto paralizzato. A Tropea, come in tutti gli altri borghi del turismo calabrese, il tempo s’è fermato a quando non c’era il Green Pass “rafforzato”, che intanto è stato abolito ovunque all’estero (oggi persino in Francia) anche in quei Paesi che hanno più contagi, più ricoveri e meno vaccinati dell’Italia. Dove invece perseveriamo con le restrizioni, nonostante la grave crisi economica determinata dall’aumento dei prezzi di carburanti ed energia. Senza turismo, che potrà ripartire solo con l’abolizione del Green Pass, migliaia di imprese sono destinate a fallire per sempre.