Toro a passeggio in centro e in fila all’edicola, foto e video virali sui social: “contro il caro benzina si esce così”

15 Marzo 2022 13:38

Un toro è stato immortalato a Tortoli, in Ogliastra, nella Sardegna centro orientale, mentre passeggiava per le vie del centro e rimaneva in fila all’edicola-tabacchi

Girava indisturbato, per le strade del centro, mettendosi addirittura in fila – come un cittadino qualunque – davanti all’edicola. E’ successo a Tortoli, in Ogliastra, nella Sardegna centro orientale. Un toro è stato immortalato da diversi passanti tramite foto e video diventati subito virali tra social e chat whatsapp. In tanti l’hanno presa con ironia, in riferimento all’attuale caro carburante: “contro il caro benzina si esce così”, hanno scritto, mentre postavano le foto dell’animale davanti a un negozio di edicola tabacchi, quasi fosse in fila, in Piazza Fra Locci.