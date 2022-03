17 Marzo 2022 19:18

Tornano a Reggio Calabria gli appuntamenti del format “Fierce Woman” ideato e curato da Laura Pizzimenti

Tornano a Reggio Calabria gli appuntamenti del format ‘Fierce Woman’ ideato e curato da Laura Pizzimenti. Domani, venerdì 18 marzo dalle 20.30, andrà in scena presso l’Euphoria l’episodio dal titolo “A come Appartenenza”.

Gli ospiti saranno il Fashion Designer, Bruno Trunfio, il Massofisioterapista Aldo Durante e l’architetto Nick Maltese. La madrina invece, è Paola Redi, architetto.

È la stessa Laura Pizzimenti a spiegare la scelta non solo di questi tre professionisti, ma soprattutto dei motivi che hanno portato ad individuare questo tema per l’appuntamento di domani.

“Appartenenza a se stessi, al proprio io, alla propria professione, appartenenza ai propri sogni per cui si è disposti a tutto, appartenenza alla propria terra, appartenenza a chi amiamo, a chi ci ha sostenuto ed aiutato a crescere e diventare chi siamo. Stavolta, evidenzia Laura Pizzimenti, la ‘donna fiera’ è una, la madrina Paola Redi e i protagonisti invece sono uomini che con il loro modo di essere e di agire hanno fatto la differenza, per me, nella propria vita e in quella altrui”.

Storie diverse, percorsi diversi, professioni e personalità diverse con un comun denominatore che è il senso di appartenenza. “C’è chi, ossia Bruno Trunfio, ha avuto il coraggio e la determinazione di raccontare con delicatezza e autoironia il ‘il proprio io’ e lo ha fatto talmente bene da diventare un’icona di autodeterminazione, facendo la differenza nel modo di porsi e farsi voler bene dalla gente e che con il suo estro si è fatto notare come Fashion Designer. L’architetto Nick Maltese invece, per inseguire i propri sogni ed obiettivi – sogni ai quali apparteneva e che qui non avrebbe potuto esprimere e realizzare come meritava- con non poca fatica, ha lasciato la sua terra e famiglia per diventare quello che era destinato ad essere. C’è infine, chi come il massofisioterapista Aldo Durante, ha investito nella propria città creando una realtà importante dove la professionalità e l’affidabilità sono un segno distintivo divenendo nel contempo simbolo di benessere psicofisico”.

Quando nacque il progetto ‘Fierce Woman’ la necessità è stata quella di dare un palcoscenico alle donne reggine che si facevano strada con determinazione e fierezza nei propri percorsi umani e professionali, poi la volontà è diventata quella di promuovere figure maschili che sostenevano queste donne. “Oggi il mio obiettivo è anche quello di parlare di persone, conclude Pizzimenti, che insieme alle pari opportunità creano un tessuto sociale sano e futurista. Una società sana e futurista è infatti, una società in cui le persone, tutte, uomini e donne camminano insieme verso un unico obiettivo: una vita dignitosa e soddisfacente”. La grafica dell’episodio “A come Appartenenza” è curata da Loredana Guinicelli e il reportage fotografico da Alfredo Muscatello. Al dj set troveremo invece, Antonio Venanzi e Antonio Lubrano.