Guerra Ucraina, l’analisi di Tony Blair: “Putin ha sbagliato i calcoli, potrebbero farlo fuori”

16 Marzo 2022 10:56

Tony Blair analizza la strategia di Putin: l’ex primo ministro britannico crede che il leader russo abbia fatto male i suoi calcoli nel programmare la guerra in Ucraina. Un errore che potrebbe costargli caro

“Putin ha sbagliato malamente i suo calcoli“. Lo afferma con certezza Tony Blair, ex primo ministro britannico, intervistato ai microfoni di “La Repubblica”. Il politico scozzese ha sottolineato come il presunto piano di una guerra lampo, supportata da un’avanzata implacabile delle truppe, si sia presto scontrato con l’eroica resistenza Ucraina. A tal proposito, anche se Putin riuscisse a prendere Kiev, secondo Blair “non potrebbe sperare di mantenere l’Ucraina sottomessa per lungo tempo“. Per quanto riguarda l’Occidente, “dopo un inizio esitante, ha mostrato un’impressionante unità“, ha spiegato Blair, sottolineando che l’errore di Putin potrebbe costargli caro “questa aggressione potrebbe perfino preannunciare la caduta di Putin“.