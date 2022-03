Cittadella-Reggina? Sì, ma prima c’è la Laurea: dalla tesi al campo, giornata speciale per Tommaso Cassandro

15 Marzo 2022 16:19

Giornata speciale per il giovane calciatore del Cittadella Tommaso Cassandro, che prima di scendere in campo contro la Reggina ha discusso la sua tesi di Laurea

Questa mattina discuteva la tesi di Laurea, tra poche ore sarà in campo per Cittadella-Reggina. Non è una giornata qualunque per Tommaso Cassandro, terzino destro classe 2000 in forza alla squadra veneta. In poche ore, infatti, il giovane atleta passa da dottore a calciatore. Qualche ora fa il ragazzo ha discusso la sua tesi di Laurea in Scienze Motore ad indirizzo calcistico all’Università San Raffaele di Roma con una valutazione di 102/110, come riporta TMW. Poche ore dopo, dalla corona ai calzoncini, per disputare il match del Tombolato delle 18.30 contro gli amaranto.