Tiro con l’arco, gara di fine stagione indoor ad Aprigliano: gli Arcieri Club Lido di Catanzaro lasciano il segno

17 Marzo 2022 13:20

Tiro con l’arco: le performance e le vittorie degli Arcieri Club Lido di Catanzaro nella gara di fine stagione indoor ad Aprigliano

Ore di allenamento e tanti Ori conquistati per il settore giovanile degli Arcieri Club Lido di Catanzaro alla ultima gara indoor di tiro con l’arco per la stagione sportiva appena conclusa, all’insegna di tanti minuti di podio conquistati dai ragazzi, il cui referente principale del settore è il plurimedagliato Demasi Pasquale di Laureana di Borrello, che con impegno e dedizione si concentra in regione solo ed esclusivamente con il team club lido. Ad Aprigliano è andata di scena il 13 marzo l’ultima competizione indoor per questa stagione sportiva, competizione organizzata dalla locale società presilana presieduta da Sergio Bonavita, la quale nonostante le difficoltà legate al Covid ha magistralmente reso l’evento fruibile a tutti, sia atleti calabresi che da fuori regione. “Partecipare a questa gara con tutti gli arcieri del settore giovanile – aggiunge il mister Poerio Piterà Edoardo – è stata una scelta ponderata, poiché volevamo verificare con il responsabile tecnico del settore giovanile Demasi Pasquale alcuni aspetti affrontati con i nostri atleti all’indomani dei campionati Italiani di Rimini, ai quali siamo stati l’unica società calabrese a conquistare un minuto di podio. La scelta fatta ad Aprigliano, sia nel numero degli atleti che delle classi gara ci ha dato i risultati sperati, infatti abbiamo conquistato 5 ori su 5, come consueto copione sportivo regionale”.

Alla gara nella classe junior maschile sale sul gradino più alto del podio Caroleo Alessandro, accompagnandosi all’oro nella classe allievi da Poerio Piterà Francesco fresco del bronzo conquistato a Rimini, dopo la conquista del doppio titolo italiano nel 2020 e nel 2021. Nel compound doppio oro per Poerio Piterà Anastasia e Chiarella Vittoria Veneta, rispettivamente nelle classi allieve e juniores compound, anche esse vincitrici della medaglia di argento team ai recenti campionati indoor di Rimini. Conferma e vittoria netta per Catalano Domenico nell’arco nudo, alla sua seconda gara di calendario federale. Il team club lido nella trasferta di Aprigliano ha avuto come supporto logistico il prezioso aiuto e collaborazione da parte di Catalano Giuseppe. “L’obiettivo di portarsi a casa un minuto di podio lo abbiamo raggiunto, infatti abbiamo totalizzato cinque traguardi importanti, che collocano la nostra società sportiva al primo posto del medagliere. Ci congratuliamo con i nostri ragazzi, le parole del mister e responsabile del settore giovanile Demasi Pasquale, sia per l’impegno che per la dedizione e serietà che mettono nella disciplina sportiva, attività vissuta in società in un clima distensivo e soprattutto di condivisioni di intenti ed esperienze. I prossimi impegni – aggiunge il Mister Poerio Piterà Edoardo – le eventuali qualificazioni ai campionati targa e Hunter & Field della stagione 2022″.