Tifosi del Messina bloccano la carreggiata di ritorno da Avellino: tensione in autostrada a Pizzo

21 Marzo 2022 11:45

Alcuni tifosi del Messina, di ritorno dalla trasferta di Avellino, hanno creato qualche disagio ieri in autostrada, nei pressi dello svincolo di Pizzo

Serata movimentata, ieri, nei pressi dello svincolo di Pizzo, sull’autostrada A2 del Mediterraneo. Un gruppo di tifosi del Messina, di ritorno dalla trasferta di Avellino (per la cronaca, partita terminata sul punteggio di 1-1) in autobus, ha infatti bloccato la circolazione della carreggiata con fumogeni e altri oggetti, alimentando un po’ di tensione con alcuni automobilisti lì di passaggio. Per fortuna non si sono registrate particolari problematiche e i disagi sono durati qualche minuto, fino all’arrivo della Polizia Stradale che ha riportato la calma. Adesso, ovviamente, la posizione di quei tifosi è sotto controllo delle forze dell’ordine.